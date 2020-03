jobjogjoy.com: Viroze Și Masti

Opinie personală despre o situație existentă

DESCHIDEȚI OCHII

În fiecare primăvară, de circa 30 de ani de când mă ocup de tratament homeopatic și natural, mă confrunt cu epidemiile de ”viroze” și răceli care aduc panică în populație.La începutul carierei medicale, făceam ca majoritatea colegilor: blamam virușii, căutam medicamente pentru ”întărit imunitatea” și petreceam la cabinet zeci de ore, încercând să calmez oameni panicați.În timp, am observat un tipar de reacție, am văzut periodicitatea acestor ”crize de isterie”, am înțeles că anual este același fenomen, doar denumirea virusului este diferită – gripă porcină, gripă aviară, mononuceoză infecțioasă și alte denumiri artistice.Acum, coronavirusul a ”încoronat” evoluția modului în care o reacție naturală este descrisă într-un mod exagerat și folosită să inducă panică în populație.Și am ales să intervin în cel mai ușor și eficient mod pentru mine – scriind un articol și exprimând o opinie personală.Nu pretind că dețin adevărul. Nici nu știu care este acesta, dacă este unul singur.Dar pot să-mi expun doar observațiile, experiența și cunoașterea și să vă las pe toți cei care citiți să vă luați propriile decizii.Am încredere că tot ceea ce fac este în binele cel mai înalt al tuturor celor implicați.Ce am observat în mod evident, în ultimii 20-30 de ani:– Alimentația oamenilor s-a diversificat și este plină de substanțe dăunătoare. Câteva categorii de alimente, precum făinoasele (făina de grâu) și lactatele au devenit reale otrăvuri pentru sistemul limfatic al corpului (sistemul natura de curățare interioară)– Poftele alimentare și lăcomia sunt întreținute sistematic de marketing. Nu putem scăpa de reclame cu oameni ce salivează la un cozonac aburind sau o pâine caldă pe vatră. Nu contează că pâinea are în ea brom și aluminiu, multe substanțe chimice cu sulf, fosfor și azot (pentru că lanul de grâu hibridizat și modificat genetic este tratat cu zeci de substanțe chimice) și premix-ul din care se prepară pâinea este fabricat în combinate asemănătoare fabricilor de vopseluri și diluați.– Consumul de mass-media și dependența de inteligența artificială (computere, tablete, telefoane mobile, medii de socializare etc) este mai mare decât consumul alimentar de alimente producătoare de acidoză. De fapt, ele merg cumva mână în mână.– Atât mâncarea, cât și vizionarea materialelor pe Internet, mențin oamenii într-o stare de anestezie și gândire magică, dar și într-o stare de excitație continuă. Este foarte simplu să declanșezi o criză. Extrem de simplu. Amesteci puțin adevăr cu puțină minciună și ai fabricat o criză cât ai spune pește.Nu întâmplător epidemia de coronavirus a lovit China și apoi, in Europa, Italia. Consumul de monoglutamat de sodiu în mâncare în China este uriaș. Consumul de paste și pizza, cu producția de mucus respirator este maximă în Italia. Tări în care mâncarea nesănătoasă a atins apogeul sunt lovite de epidemii de eliminări respiratorii. Și nu este foarte greu să transformi o mică problemă în una foarte mare.Când oamenii sunt în stare continuă de excitație, nu sunt calmi, relaxați și liniștiți, să poată vedea detașat ce se întâmplă, îi poți împinge foarte simplu în orice direcție.