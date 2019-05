Joburi pentru necalificati

Care sunt domeniile in care se ofera cele mai multe locuri de munca pentru necalificati la nivel national si unde sunt cele mai multe locuri de munca?

Conform Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de munca, exista aproape 28000 de locuri de munca, majoritatea in Capitala si in judetul Prahova. In Capitala exista 4388 de locuri de munca iar in Prahova 2863. In restul judetelor numarul este ceva mai mic, insa cei care cauta la ANOFM pot gasi ceea ce ii intereseaza.

Pe langa locurile de munca oferite de ANOFM, exista si numeroase joburi oferite pe siteurile de profil.

Printre domeniile cele mai cautate se numara urmatoarele:

Montarea pieselor in diverse procese de constructii de masini. Exista aproape 1300 de joburi intr-un astfel de domeniu.

Muncitori in industria confectiilor. Industria confectiilor ofera peste 1200 de locuri de munca la nivelul intregii tari.

Manipulant marfa. De asemenea, cei care au putere pot sa lucreze pe post de manipulant marfa, mai multe companii oferind un astfel de job. Din pacate, multe dintre aceste joburi sunt platite cu salariu minim pe economie.

Locuri de munca numeroase sunt si pe post de lucrator comercial sau vanzator, precum si pe post de agent de securitate. Firmele de constructii au si ele frecvent nevoie de oameni pentru a-si duce la bun sfarsit proiectele.

Ce trebuie sa faci pentru a obtine un job pentru necalificati in Romania, care sa fie bine platit?

Daca iti doresti un job bine platit, este bine sa ai o oarecare experienta. De regula, cei care au mai lucrat in domeniile vizate sunt mai productivi si pot sa fie mult mai convingatori in ceea ce priveste un salariu mai bun.

Este bine sa te inscrii pe cart mai multe site-uri de joburi si sa ai un CV bine pus la punct. Multe dintre firmele mari publica oferte de joburi doar pe site-urile lor, asadar, este un loc foarte bun sa cauti.

Daca nu ai experienta tot ceea ce ai de facut este sa o capeti. Munca pentru un salariu minim pentru cateva luni sau un an poate sa fie un internship foarte bun si un prim pas catre o calificare.

Exista o tendinta din ce in ce mai mare inspre freelance

Un lucru foarte interesant este tendinta unui numar din ce in ce mai mare de profesionisti sau chiar de muncitori necalificati de a lucra pe cont propriu si de a lua diverse proiecte de la firme sau de la persoane fizice. Cel mai probabil, viitorul locurilor de munca se va baza din ce in ce mai mult pe freelance, in conditiile in care exista o flexibilitate din ce in ce mai mare pe piata muncii iar oamenii se spot specializa pe o fractiune de activitate pe care sa o faca foarte bine.

Piata muncii din Romania nu arata bine, insa viitorul nu suna chiar atat de rau. Multi dintre cei care aleg locuri de munca in strainatate pe posturi de necalificati isi doresc sa se intoarca in tara, unde isi fac propriile business-uri. Acest lucru duce la cresterea nivelului de trai, al salariilor si al numarului de oameni care se intorc.

