Jocul de-a congresele al PSD

In mai putin de un an, PSD a tinut doua congrese si luna aceasta se pegateste de al treilea. Primul era pentru alegerea noului lider Dancila, care a esuat lamentabil. Al doilea a desemnat-o cu aplauze pe aceeasi Viorica sa candideze la presedintia tarii si a dat un chix de proportii. Nu stie inca nimeni proportiile celui de-al treilea congres, dar suntem cu ochii cat cepele, in asteptare.