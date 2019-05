Jocul Vioricai Dancila pentru PSD pune la mijloc Uniunea Europeana: tehnicile din prima saptamana de campanie

In ziua in care liderii UE vin in Romania, pentru un summit informal al Consiliului European, Liviu Dragnea s-a cerut razbunat si organizeaza un miting electoral in cealalta parte a tarii. Pana aici nimic nu e nelalocul lui, mai putin strategia de a pune ruptura in carca presedintelui Iohannis si, de ce nu, chiar a Uniunii Europene, prin Viorica Dancila.