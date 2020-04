Jocuri de putere, cu Oreste Teodorescu: De la medicalizare la militarizare

Poate ca niciodată pana acum nu ne-au deranjat contraselecția și supradimensionarea aparatului de stat cu o clientela politica plină de impostori, corupti și ticăloși! Dar astăzi, când încă ne răsuna sinistru in urechi telefoanele din sacii negri cu morții răpuși de Covid 19, când asistam perplecși la evadarea in bloc a personalului medical din zonele roșii și simțim pe propria piele lipsa dezinfectantilor și a echipamentelor minimale de protecție, parca începem sa ne trezim din somnul cel de moarte, in care am alunecat singuri de 30 de ani!