Jocurile Olimpice, in pericol chiar si in 2021

Responsabilii Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo au recunoscut nu exista certitudinea ca marele marele eveniment polisportiv se va putea desfasura fara probleme in 2021, insa nu au pregatit pana in prezent niciun plan de rezerva, in cazul in care pandemia de coronavirus va ramane necontrolata, informeaza EFE.