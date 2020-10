Joe Biden ar fi fost tinta unei tentative de asasinat, planuit de un tanar de 19 ani care a fost arestat in luna mai

Candidatul democrat la presedintia Statelor Unite Joe Bien a fost tinta unei tentative de asasinat planuit de un baiat in varsta de 19 ani, arestat in luna mai, dupa ce politia a descoperit in duba sa cinci arme, explozibili si peste 500.000 de dolari in numerar, potrivit unor documente judecatoresti, transmite CNBC.