Joe Biden și-a desemnat vicepreședintele: asta este o știre puternica

Fostul vicepreşedinte american Joseph Biden, candidat al Partidului Democrat la funcţia de preşedinte al SUA, a anunţat, marţi seară, că va candida în tandem cu senatoarea Kamala Harris în scrutinul prezidenţial programat în noiembrie.

"O ştire puternică: Am ales-o pe Kamala Harris colegă în scrutinul prezidenţial. Împreună cu voi, îl vom învinge pe Donald Trump", a declarat Joseph Biden, informează Mediafax.

"Am decis că cea mai bună persoană care mă poate ajuta să lupt cu Donald Trump şi Mike Pence şi să conduc această naţiune începând din ianuarie 2021 este Kamala Harris", a afirmat Joseph Biden, potrivit postului CNN şi cotidianului The New York Times.

Kamala Harris, senatoare reprezentând o circumscripţie electorală din California, este prima femeie de culoare şi prima persoană de origine indiană nominalizată pentru un scrutin prezidenţial de către un partid major din SUA, notează cotidianul The New York Times.

Senatoarea Kamala Harris, în vârstă de 55 de ani, a fost unul dintre adversarii lui Joe Biden în scrutinul pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la funcţia de preşedinte al SUA. După ce l-a criticat în scrutinul intern, Kamala Harris a devenit o susţinătoare puternică a lui Joe Biden şi o activistă pentru justiţie rasială după moartea afro-americanului George Floyd în timp ce era imobilizat de poliţişti.

Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat în scrutinul prezidenţial din noiembrie, menţine un avans de 10% în raport cu preşedintele Donald Trump, membru al Partidului Republican. Potrivit unui sondaj efectuat la nivel naţional de Universitatea Monmouth, Joe Biden este creditat cu 51% din intenţiile de vot, în timp ce Donald Trump are o popularitate de 41%.