Joe Biden il devanseaza pe Donald Trump cu 13 puncte procentuale in intentiile de vot in vederea alegerilor prezidentiale, releva un sondaj Reuters-Ipsos

Joe Biden este creditat cu o victorie in intentiile de vot in vederea alegerilor prezidentiale americane de la 3 noiembrie - cu un avans de 13 puncte procentuale - fata de rivalul sau republican Donald Trump, arata un sondaj Reuters-Ipsos, care releva dificultatile sefului statului in exercitiu in criza pandemiei covid-19 si manifetsatiile provocate de moartea lui George Floyd.