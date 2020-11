Joe Biden in Romania: In ultimii 25 de ani am cunoscut Romania si am vazut cum ati parcurs drumul de la tiranie la libertate

Este o cinste sa vad trupele noastre lucrand impreuna, vreau sa-i cunosc pe toti cei care fac ca alianta noastra sa ramana puternica. Fortele americane au gasit in Romania aliati de nadejde, tara noastra fiind un partener serios si ferm din prima zi. In ultimii 25 de ani am cunoscut Romania si am vazut cum ati parcurs drumul de la tiranie la libertate. Le datoram recunostinta romanilor morti in Afganistan. In Romania fortele americane au gasit aliati de nadejde. Este un parteneriat serios si ferm din prima zi. Romania lucreaza sa asigure 2% din PIB pentru inarmare, asa cum ar trebui sa faca toate statele NATO.

- “Puteti conta pe noi. Punct.” Rusia nu doar ca a incalcat suveranitatea Ucrainei, dar a incalcat cea ce am condamnat in ultimii zeci de ani: frontierele Europei nu trebuie sa mai fie vrodata schimbate sub amenintarea armei. “Natiunile NATO nu sunt niciodata singure.” Multumesc tuturor trupelor care continua sa isi faca datoria.

Aceasta este sinteza declaratiilor lui Joe Biden de la vizita oficiala din Romania, din 2014.