Joe Biden o prezinta pe Kamala Harris drept 'persoana potrivita' care il va ajuta la 'reconstructia tarii'

Candidatul democrat Joe Biden a afirmat miercuri că senatoarea Kamala Harris este ''persoana potrivită'' pentru a ajuta la ''reconstrucţia ţării'', după alegerea istorică de a o plasa în cursa pentru a deveni prima femeie vicepreşedinte al SUA, dacă vor câştiga alegerile în faţa lui Donald Trump şi Mike Pence în noiembrie, relatează AFP preluat de agerpres.

"Am avut de ales, dar nu am nicio îndoială că am ales persoana potrivită" pentru aceste alegeri "vitale pentru această ţară", a declarat Biden, cu ocazia primei apariţii împreună cu senatoarea de culoare la Wilmington, în statul Delaware.Preşedintele american Donald Trump s-a declarat 'surprins' de decizia lui Joe Biden de a candida la Casa Albă în tandem cu senatoarea Kamala Harris, afirmând că aceasta s-a arătat 'lipsită de respect' faţă de fostul vicepreşedinte în timpul dezbaterilor democraţilor şi a avut performanţe 'mediocre' în campanie.