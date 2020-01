John Legend, Alicia Keys, Chris Martin și Foo Fighters vor canta in cadrul unui concert dedicat lui Prince

John Legend, Alicia Keys, Chris Martin și Foo Fighters și alte vedete țin capul de afiș al unui concert Prince in a concert programat la finalul lunii ianuarie în memoria lui Prince, arată CNN, potrivit Mediafax.

Concertul intitulat "Let's Go Crazy: The Grammy Salute to Prince" (Hai să o luăm razna: Premiile Grammy îl salută pe Prince”, va avea loc la Los Angeles, pe 28 ianuarie.

În program sunt momente susținute de John Legend, Foo Fighters, Alicia Keys, Juanes, Coldplay's Chris Martin, Usher și Earth, Wind & Fire, alături de alți artiști.

"Cu atitudinea sa subversivă și cu natura sa impunătoare, el a traversat genurile muzicale și a creat piese electizante pline de personalitate”, a notat Deborah Dugan, președintele Recording Academy. ”Prince este în continuare un motiv de inspirație pentru artiștii și fanii din lumea întreagă”, a arătat oficialul.

Prince, pe numele complet Prince Rogers Nelson, a fost un muzician, multi-instrumentalist, aranjor, compozitor, producător muzical, dansator, actor, regizor american. Acesta a avut multe nume de scenă, printre care s-au numărat simboluri greu de pronunţat. La un moment dat a fost numit de către fani "Artistul cunoscut în trecut drept Prince" ("The Artist Formerly Known As Prince"), ocazional abreviat în "TAFKAP".

Într-o carieră de peste 35 de ani și a lansat 39 de albume de studio. Prince a rămas cunoscut pentru combinarea stilurilor muzicale rock psihedelic și funk, pentru activitatea susținută alături de grupurile The Revolution și The New Power Generation și pentru piese precum "Purple Rain", "When Doves Cry", "1999" și "The Most Beautiful Girl în the World". Artistul a murit pe 21 aprilie 2016, la vârsta de 57 de ani, din cauza unei supradoze accidentale de fentanil.