John Lithgow va face parte din distributia miniseriei 'Perry Mason' a HBO

Actorul John Lithgow va face parte din distribuţia miniseriei „Perry Mason” a HBO, alături de Matthew Rhys şi Tatiana Maslany, scrie news.ro.

Bazată pe personajele create de Erle Stanley Gardner, această miniserie îl urmăreşte pe cel mai cunoscut avocat fictiv de drept penal din America.

Matthew Rhys, cunoscut din serialul „The Americans”, va juca rolul principal, iar producători executivi vor fi Robert Downey Jr. şi Susan Downey.

Lithgow, în vârstă de 73 de ani, va juca rolul Elias Birchard “E.B.” Jonathan, avocat colaborator al lui Mason, mentor al lui, potrivit Variety.

Actor de teatru şi film, Lithgow a fost premiat cu două trofee Tony pentru rolurile sale de pe Broadway („The Changing Room”, „Sweet Smell of Success”), a fost de două ori nominalizat la Oscar, pentru „The World According to Garp” (1982) şi „Terms of Endearment” (1983), şi este cunoscut şi pentru interpretările din filme ca „Footloose” şi „Dreamgirls”.

El va juca în filmul despre Roger Ailes, regizat de Jay Roach, care va fi lansat în decembrie.

Pentru rolurile din televiziune, Lithgow a câştigat şase premii Emmy, între care trei pentru „3rd Rock From the Sun”, unul pentru „Dexter” şi altul pentru „The Crown”, unde l-a interpretat pe Winston Churchill.

În 2001, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.