John Paul Jones a pus bazele unei noi trupe

John Paul Jones, fostul basist şi clăpar al grupului britanic Led Zeppelin, a pus bazele unei noi trupe, Sons of Chipotle, potrivit news.ro.

Noua formaţie va debuta, în septembrie, în Japonia, scrie consequenceofsound.net.

Anul acesta, Jones a urcat pe scenă alături de Thurston Moore pentru un concert experimental, iar seria proiectelor nu s-a încheiat pentru el. A pus bazele grupului Sons of Chipotle cu violoncelistul finlandez Anssi Karttunen.

Jones a făcut anunţul online. El a spus că duo-ul va „acoperi o arie vastă, neobişnuită, din harta muzicală”. Muzicianul în vârstă de 73 de ani nu a oferit mai multe detalii, însă debutul nu se va lăsa mult aşteptat. Pe 3 şi 5 septembrie, artiştii vor concerta în Tokyo. Un teaser al acestor show-uri le anunţă ca fiind concerte „rare” şi „intime”, pline de improvizaţie.

Jones va cânta la pian, iar Karttunen, la violoncel, acompaniaţi de aranjamente electronice. Ei îi vor avea invitaţi pe muzicienii Jim O’Rourke şi Otomo Yoshihide.

John Paul Jones fost parte din Led Zeppelin, de la începuturile trupei, din 1968, până în 1980. După destrămarea grupului, în urma morţii bateristului John Bonham, Jones a urmat o carieră solo, la fel ca ceilalţi doi membri ai trupei, Jimmy Page şi Robert Plant. În 2009, Jones a lansat un album împreună cu Josh Homme (Queens of the Stone Age) şi Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters) sub numele Them Crooked Vultures. A mai colaborat cu artişti ca Donovan, King Crimson şi R.E.M.