Johnny Depp a aparut in fața judecatorilor: Continua razboiul cu fosta soție, in procesul intentat tabloidului britanic The Sun

Johnny Depp şi-a acuzat marţi fosta soţie, actriţa Amber Heard, de relaţii extraconjugale şi a respins afirmaţiile prin care aceasta l-a acuzat de agresiuni ca fiind neadevărate, în cadrul primei înfăţişări din procesul intentat de actorul american împotriva unui tabloid britanic, informează Reuters, potrivit AGERPRES.

Depp, vedeta de 57 de ani din seria de filme ''Pirates of the Caribbean'', a dat în judecată compania care editează The Sun, News Group Newspapers, precum şi pe editorul executiv al acesteia, Dan Wootton, acuzându-i de calomnie în urma unui articol apărut în aprilie 2018 în care Wootton îl descria pe Depp ca ''agresor al soţiei''.

Avocaţii tabloidului britanic The Sun au spus că vor demonstra că acuzaţia este justificată, iar amintirile actorului ar putea fi afectate de consumul excesiv de droguri.

''Pentru a înlătura orice îndoială, nu am agresat-o niciodată pe doamna Heard, cum de altfel nicio altă femeie în viaţa mea'', a spus Depp în declaraţia de martor.

Într-o depoziţie scrisă, avocatul actorului, David Sherborne, a spus că Heard a formulat pentru prima dată acuzaţiile de abuz în mai 2016, precizând că este dificil să se gândească la acuzaţii ''mai extreme sau mai violente'' decât cele exprimate de actriţă în timpul procesului.

''Punctul de vedere al reclamantului este clar: acuzaţiile doamnei Heard sunt minciuni absolute'', a spus Sherborne. ''Reclamantul nu a fost violent cu doamna Heard, ci ea a fost violentă cu el''.

În documentele depuse în instanţă, avocaţii lui Depp au spus de asemenea că Heard a început o relaţie cu directorul executiv al Tesla, Elon Musk, la începutul lui 2015, la scurt timp după ce ea şi Depp se căsătoriseră şi a avut cel puţin o relaţie extraconjugală cu colegi de platou, actorul James Franco fiind unul dintre numele menţionate.

Prezent în boxa martorilor, Depp a declarat că a fost victima atacurilor venite din partea fostei sale soţii şi a fost nevoit să depună eforturi pentru a evita confruntarea.

''Încercam să mă retrag în colţul meu'', a spus acesta. Întrebat despre una dintre certuri, Depp a spus: '' A escaladat şi a devenit violentă... doamna Heard m-a lovit''.

Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei ''The Rum Diary''' din 2011 şi s-au căsătorit în februarie 2015. Heard a intentat divorţ după 15 luni, iar la câteva zile a obţinut un ordin de restricţie împotriva lui Depp. Divorţul celor două vedete a fost finalizat în 2017, când ordinul de restricţie a fost anulat.

Interpelat de avocata Sasha Wass, Depp a recunoscut că a consumat ''toate drogurile cunoscute'' până la vârsta de 14 ani şi că a avut o copilărie dificilă în timpul căreia s-a luptat să se împace cu faima şi succesul.

''Chiar şi atunci când îmi rostesc propriul nume îmi sună de nerecunoscut'', a spus acesta.

Actorul a negat insinuarea avocatei cum că ar avea ''o parte dezagreabilă, violentă'' după ce aceasta a povestit în instanţă un incident în care actorul a distrus o cameră de hotel din New York şi a ameninţat nişte paparazzi din Londra.

Wass a menţionat o declaraţie aparţinând lui Ellen Barkin, în care actriţa povesteşte cum Depp a spart o sticlă de vin pe când se afla într-o cameră de hotel după ce devenise gelos şi furios.

''Nu este adevărat'', a afirmat Depp, spunând că Barkin nu îi poartă supărare.

Procesul urmează să dureze trei săptămâni, a anunţat judecătorul Andrew Nicol. Sunt aşteptate de asemenea să depună mărturie prin intermediul unei conexiuni video Vanessa Paradis, fosta parteneră a lui Depp, şi actriţa Winona Ryder.