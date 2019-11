Johnny Depp produce un musical despre viata lui Michael Jackson povestita de celebra lui manusa

Actorul Johnny Depp produce un musical despre viaţa lui Michael Jackson care va fi spusă din perspectiva mănuşii lui cu paiete, scrie The Guardian. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Dramaturgul Julien Nitzberg a scris „For the Love of a Glove: An Unauthorised Musical Fable About the Life of Michael Jackson, As Told By His Glove”, care este descris ca „o privire proaspătă şi revizionistă asupra forţelor ciudate care l-au modelat pe Jackson şi scandalurile care l-au chinuit”. Nitzberg a declarat pentru Page Six că o importantă reţea de televiziune i-a cerut să scrie un film despre Jackson, dar s-a retras după ce, împreună, nu au ajuns la un acord privind felul în care să abordeze acuzaţiile de molestare de minori aduse cântăreţului. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Scriitorul a venit atunci cu o propunere: „Cum ar fi asta? Toate lucrurile de care este acuzat Michael Jackson au fost, de fapt, cauzate de mănuşa lui, care este, de fapt, un extraterestru şi se hrăneşte cu sânge de băieţi virgini. Ei au râs şi au spus: «Poţi face versiunea normală?»”. Nitzberg a refuzat oferta televiziunii şi a decis să scrie pe baza ideii pentru scenă. El a început să lucreze cu compania de producţie a lui Depp, Infinitum Nihil. Împreună, au colaborat şi la spectacolul „Tiny Tim”. „For the Love of a Glove” va avea premiera pe 25 ianuarie, în Los Angeles. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abo ...