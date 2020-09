Johnson & Johnson incepe cel mai mare test cu vaccin unic pentru Covid

Spre deosebire de unii dintre concurenții săi, vaccinul Johnson & Johnson nu trebuie înghețat și poate necesita doar o singură injecție, în loc de două, scrie New York Times. Susținut de rezultatele pozitive din studiile sale anterioare, Johnson & Johnson a început etapa finală a studiilor clinice pentru vaccinul său împotriva coronavirusului. Deși sunt la […] The post Johnson & Johnson începe cel mai mare test cu vaccin unic pentru Covid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.