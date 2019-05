Jojo are parte de momente extrem de grele. Bunica ei e internata la spital, iar artista a postat un mesaj dubios pe retelele de socializare

Jojo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momente mai putin placute pentru o cunoscuta vedeta din Romania. Jojo nu are parte de liniste dupa ce s-a intors din India, acolo unde a filmat Asia Express. Paul Ipate a avut probleme de sanatate si din aceasta cauza cei doi au abandonat experienta de pe continentul asiatic. Dupa ce sotul lui Jojo a cerut sa abandoneze experienta din India pentru ca s-a simtit rau din cauza unei hernii de disc, familia artistei a facut varicela, iar in luna februarie a acestui an, bunica vedetei s-a imbolnavit, fiind internata de urgenta intr-un spital. Curiosi de fel, fanii au fost interesati sa afle starea de sanatate a bunicei lui Jojo, dar aceasta a refuzat sa dea orice minim detaliu despre cum s-ar simti batrana.&nbs ...