Jojo este in doliu. Mesajul cutremurator al artistei: „Desi stiam de atata vreme ca se va intampla, ne e greu inca sa ne obisnuim cu ideea”

Jojo a anuntat cu mare durere in suflet ca bunica ei s-a stins din viata. Ea si familia ei se confrunta cu o pierde uriasa, mai ales ca, toata lumea a sperat pana in ultima clipa ca „mamaie” isi va reveni.

Jojo, mesaj emotionant dupa ce bunica ei a murit!

Jojo a publicat pe pagina ei de pe retelele de socializare un mesaj care i-a emotionat pe fanii artistei. Toti i-au transmis mesaje de incurajare frumoasei actrite si incearca sa o sustina in aceasta perioada grea pentru ea.

„Astazi a plecat spre cer bunica mea, Ana. Desi stiam de atata vreme ca se va intampla, ne e greu inca sa ne obisnuim cu ideea. Eu stiu ca mamaie ne vede chiar acum, si ca ne-a vazut toata ziua facand toate pregatirile si stie cat de mult o iubim. In ultimele saptamani la spital, am incurajat-o in fiecare clipa. I-am zis ca Dumnezeu e mare, si ca ea va merge in lumina si asta voi spune in continuare pana cand sufletul ei isi va gasi odihna.

Dumnezeu e mare, Dumnezeu e bun, si tu ai fost un om bun si esti un spirit bun mamaie! Vei merge in lumina si te vei intalni cu entitati de lumina, cu ingerii. Iar noi te iubim toti si ne gandim in fiecare clipa la tine. O sa-ti spun ce ti-am spus zilnic: gandeste-te la Ceahlau, gandeste-te la ogorul de sus de la strabunica, la ciresul din spatele ogorului, la cum culegeam noi galbenele pentru ceai si ma invatai sa fac coronite.

La Toaca si Panaghia care ne priveau dintre nori si la tot ce e mai frumos in viata: norii de pe cer, trandafirii de dulceata, nucul din gradina de la tanti. Tu o sa le veghezi pe toate mamaie, si pe noi! Odihneste-te in pace! Iti multumim ca ne-ai iubit si ne-ai crescut pe toti!

P.S: Stiu ca energia voastra buna se va adauga gandurilor noastre si ca sufletul ei va primi toata bunatatea voastra. Va multumesc inca de pe acum pentru atata iubire”, a scris Jojo pe retelele de socializare.

