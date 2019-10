„Joker”, incasari de peste 2 milioane de lei la debutul in cinematografele romanesti

Joker google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lungmetrajul „Joker”, cu Joaquin Phoenix in rol principal, a debutat in box office-ul romanesc de weekend cu incasari de peste 2 milioane de lei. Filmul regizat de Todd Phillips, premiat la Venetia cu Leul de Aur, a fost vizionat de 96.830 de spectatori si a generat incasari de 2.110.334 de lei, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia. Arthur Fleck este un barbat singuratic, abuzat, cu probleme mintale, care, pe masura ce societatea continua sa il respinga, adopta un personaj ale carui actiuni devin violente. Filmul „Hustlers: Striptease pe Wall Street”, cu Jennifer Lopez in rol principal, a coborat un loc in clasament. In al doilea weekend de la premiera, el a fost vizionat de 21. ...