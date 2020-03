Jon Bon Jovi, printul Harry si corul Invictus au lansat o noua versiune a piesei "Unbroken" - VIDEO

Jon Bon Jovi a lansat o nouă versiune a cântecului din 2019 "Unbroken", împreună cu prinţul Harry şi corul Invictus Games. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Melodia, care a fost înregistrată în Studiourile Abbey Road din Londra, poate fi descărcată de vineri. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Încasările rezultate vor fi donate Fundaţiei Invictus Games, care sprijină militarii care au fost răniţi în teatrele de operaţiuni. Jocurile Invictus de anul acesta au fost amânate din cauza epidemiei de coronavirus. Versiunea originală "Unbroken" este pe coloana sonoră a documentarului "To Be of Service", despre soldaţii care suferă de stres post-traumatic şi cum îi ajută câinii de serviciu să treacă peste această problemă. "În cazul militarilor, există o modalitate în care să poţi vorbi despre cicatricile războiului într-un mod pozitiv", a mărturisit prinţul Harry. "Unii suferă de stres post-traumatic, alţii suferă de depresie, anxietate, dar devin mai puternici. Ei sunt un fel de ambasadori şi reprezintă modele de care avem nevoie", a afirmat el. "Am fost inspirat să compun un cântec despre asta", a adăugat Jon Bon Jovi. La începutul săptămânii, Jon Bon Jovi i-a rugat pe fani să îl ajute să termine o piesă inspirată de criza coronavirus "Do What You Can". Jon Bon Jovi a scris că a primit peste 6.000 de sugestii în două zile şi a ales trei versuri dintre ele. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, v ...