Jose Mourinho isi anunta revenirea la Inter Milano: „E habitatul meu natural! Trofeele sunt garantia numirii mele”

Jose Mourinho (56 de ani) afirma ca Inter Milano este clubul care i-a oferit tot in fotbal si ca s-ar intoarce oricand acolo. „Acum o pot spune clar. Urmatoarea mea destinatie nu va fi cu siguranta in Premier League. E timpul sa ma gandesc la viitor. La Inter am gasit o familie incredibila care m-a facut fericit in fiecare zi. Conexiunea pe care am avut cu fanii a fost una speciala. Am castigat multe lucruri si am creat o legatura speciala. Inca e acolo. Am intalnit multi fani ai lui Inter in Londra. Toti ma imbratisau. Parca ieri as fi fost acolo. Au scos tot ce e mai bun din mine. Italia e habitatul meu natural. Cat timp am lucrat in Anglia, am fost nevoit sa ma adaptez, sa fiu diferit", ...