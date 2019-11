Jose Mourinho noul antrenor de la Tottenham: 'Nu pot fi mai fericit de atat și daca nu aș fi fost așa, nu aș fi venit sa antrenez aici'

Jose Mourinho a devenit antrenorul finalistei de anul trecut al Ligii Campionilor, Tottenham, și este pregătit să câștige "aduc fericire tuturor celor care iubesc acest club". Tehnicianul portughez l-a înlocuit pe Mauricio Pochettino, care a stat mai bine de cinci ani la formația londoneză, potrivit Mediafax.

"Nu pot fi mai fericit de atât și dacă nu aș fi fost așa, nu aș fi venit să antrenez aici. Ce pot să promit? Pasiune, pentru jobul meu și pentru club. Este un privilegiu când un antrenor simte fericirea din vestiar din momentul în care ajunge la club.

Acestea sunt cuvinte pe care le-am repetat în ultimii 3-4-5 ani. Chiar și când am fost adversarul lui Tottenham pe White Hart Lane, am avut meciuri grele și pline de pasiune. Cred că este cel mai frumos stadion din lume. Am fost pe majoritatea stadioanelor mari. Condițiile de muncă sunt extraordinare", a spus Jose Mourinho, care va avea o misiune dificilă. Tottenham este acum pe locul 14 în Premier League, cu 14 puncte, după 12 etape disputate.

"Știm unde suntem și nu este locul unde ar trebui să fim. La final, vom vedea unde ne vom afla, dar cu siguranță nu vom fi aici. Aștept această provocare să le aduc fericire tuturor care iubesc acest club", a mai spus The Special One.

Portughezul a semnat un contract până în 2023 și, potrivit presei din Anglia, va avea 15 milioane de lire sterline pe an la noua sa echipă.