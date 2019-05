Josep Maria Bartomeu l-a confirmat pe Ernesto Valverde la conducerea tehnica a Barcelonei

Preşedintele FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, l-a confirmat, sâmbătă, pe Ernesto Valverde la conducerea tehnică a echipei catalane, după înfrângerea din finala Cupei Spaniei, potrivit news.ro

"Am spus întotdeauna, Ernesto are un contract pentru anul viitor. El este antrenorul. În această seară trebuie să subliniez că, după mine, nu este vina antrenorului. Pur şi simplu, am muncit mult, am avut multe ocazii, dar balonul nu a vrut să intre în poartă. Nu este un eşec, nu e nici un sezon excelent, este un sezon foarte bun, pentru că titlul de campioană este mereu unul dintre obiectivele noastre. Am jucat finala cupei, am jucat semifinalele Ligii Campionilor şi, în final, am pierdut două meciuri. Trebuie să felicit Valencia, a câştigat pe merit. Ne-am gândit deja la sezonul viitor, dar nu începe mâine. Nu este momentul să explicăm ce se va întâmpla. Vom continua, vor fi noutăţi, dar nu este momentul să vorbim acum", a declarat Bartoneu, potrivit lequipe.fr.

Formaţia Valencia a câştigat, sâmbătă seară, Cupa Spaniei, învingând în finala disputată la Sevilla campioana FC Barcelona, scor 2-1.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Gameiro ’21 şi Rodrigo ’33.

Pentru FC Barcelona a înscris Messi, în minutul 73.