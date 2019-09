Joseph Stiglitz: Nu ma astept la o noua criza, urmeaza insa mai multe falimente!

Joseph Stiglitz google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Chiar daca nu se asteapta in prezent la o criza economica similara cu cea din 2008, laureatul premiului Nobel pentru Economie, Joseph Stiglitz, se asteapta la falimente in serie si se mira ca bancile centrale isi irosesc inca de pe acum munitia, potrivit unui interviu acordat AFP. "Pe baza a ceea ce stim, as spune ca nu ma astept la o criza", afirma economistul american cu ocazia aparitiei in Franta a cartii sale "People, Power, and Profits". Chiar daca se declara "preocupat" de recenta injectie de zeci de miliarde de dolari facuta de Banca Centrala a SUA (Fed) pe piata interbancara americana, Stiglitz observa pentru moment o "incetinire semnificativa a cresterii (... ...