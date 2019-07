Jucatoarea americana de tenis Alison Riske s-a casatorit

Jucătoarea americană de tenis Alison Riske, locul 37 mondial, s-a căsătorit cu indianul Stephen Amritraj, la eveniment fiind invitate mai multe sportive din circuitul WTA. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Riske s-a căsătorit cu Stephen Amritraj la Pittsburgh, cei doi având o relaţie de lungă durată. La 29 de ani, Riske a ajuns pentru prima oară în sferturi la un grand slam, după ce a învins-o pe Ashleigh Barty, americanca spunând după meci că şi-ar dori să se mărite mai des, pentru că gândul la măritiş o face să joace mai bine. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); La nuntă, Riske a dansat pe melodia Nachde Ne Saare, din filmul de la Bollywood, "Baar Baar Dekho". officially an Amritraj! I’m the luckiest lady because of @stephenamritraj ! where all my new Indian followers at??!! here’s a little Bollywood to try to win over your affection! pic.twitter.com/ejX29aT5cF — Alison Riske-Amritraj (@Riske4rewards) July 21, 2019 Amritraj a jucat tenis la Duke University şi a fost în Top 200 la dublu în 2008. La nunta lui Alison au fost prezente prietenele ei din circuit, Jennifer Brady, CoCo Vandeweghe, Shelby Rogers şi Melanie Oudin. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.