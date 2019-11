Jucatoarea americana de tenis Cori Gauff, tenismena in varsta de 15 de ani, iși va incepe sezonul 2020 la turneul din Auckland

Jucătoarea americană de tenis Cori Gauff, în vârstă de 15 de ani, și-a anunțat prezența la turneul din Auckland (Noua Zeelandă), care se va disputa în perioada 6-12 ianuarie 2020, anunță MEDIAFAX.

Gauff, clasată pe locul 68 WTA, își va începe sezonul 2020 la Auckland. Având în vedere că va împlini 16 ani la data de 13 martie, sportiva are dreptul să participe la doar trei turnee de seniori până la acea dată, celelalte două întreceri alese fiind Australian Open și Indian Wells.

Tenismena din SUA a uimit lumea tenisului la turneul de la Wimbledon, din acest an, unde a devenit cea mai tânără jucătoare calificată pe tabloul principal. Gauff a ajuns până în optimile de finală, fază unde a fost învinsă de campioana Simona Halep.

Gauff și-a continuat parcursul bun din 2019, ajungând în turul al treilea la US Open și câștigând turneul de la Linz, în luna octombrie.

"Am vorbit cu ea cu mult timp înainte să aibă acel parcurs de la Wimbledon. Gauff este o jucătoare foarte importantă, care va ajunge sigur o vedetă. Am început discuțiile cu ea în urmă cu un an, ele intensificându-se în martie, la Miami. Am avut norocul ca ea să câștige primul meci, după ce a primit o invitație, astfel că am stat de vorbă apoi", a declarat Karl Budge, directorul turneului din Auckland.

Turneul din Auckland, care se va disputa în perioada 6-12 ianuarie, va avea nume importante la start, precum Bianca Andreescu, Serena Williams sau Julia Goerges. Lista completă a participantelor va fi anunțată miercuri.