Jucatoarele Naomi Osaka si Victoria Azarenka s-au calificat in finala turneului Western & Southern Open

Jucatoarele Naomi Osaka (Japonia, 10 WTA) si Victoria Azarenka (Belarus, 59 WTA) s-au calificat, vineri, in finala turneului Western Southern Open, la New York. Turneul a fost intrerupt o zi dupa ce Osaka a refuzat sa joace miercuri in semn de protest fata de violentele politiei americane. ...