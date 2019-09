Jucator de la Real Madrid "calcat" de hoti in timp ce era pe teren - FOTO

casa Casemiro google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Locuinta jucatorului echipei Real Madrid, Casemiro, a fost "vizitata" de hoti in timp ce acesta evolua in meciul cu Atletico Madrid. In casa in care au intrat hotii se aflau sotia si fiica jucatorului, insa acestea sunt in afara oricarui pericol. Ce surpriza! Denis Dragus, nominalizat la trofeul Golden Boy! Romanul concureaza cu Joao Felix sau Matthijs de Ligt Jucatorul a plecat de la stadion, dupa terminarea meciului, insotit de politie. Presa spaniola noteaza ca locuintele celor de la Real Madrid au fost vizate de hoti in ultima vreme, desi oficialii madrileni si serviciile de securitate au solicitat jucatorilor sa nu mai posteze poze din casele lor pe retelele de socializare. ...