Jucator format la Olympique Marseille, in probe la Politehnica Iasi

Mijlocasul ofensiv francez Chris Gadi, in varsta de 27 de ani, a venit la probe la formatia Politehnica Iasi. Jucatorul, care are si cetatenie congoleza, format la Olympique Marseille, a fost coleg cu Diallo, fost international Under 18. Dupa ce a plecat de la Marseille in 2013, Gadi a bifat sase sezoane in campionatul Bulgariei, iar la inceputul anului s-a transferat in Egipt, de unde a venit la Iasi liber de contract. Mihai Teja, pregatit sa poarte spre victorie automobilul inscriptionat in culorile clubului Politehnica Iasi - FOTO Maine este asteptat in probe un alt mijlocas ofensiv olandez. Urmeaza ca antrenorul Mihai Teja sa decida daca va pastra in lot vreunul dintre cei doi jucatori.