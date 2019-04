Jucatorii din NBA au decis: E cel mai bun baschetbalist din toate timpurile - FOTO

NBA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Michael Jordan a fost desemnat cel mai bun baschetbalist din toate timpurile, depasindu-l pe LeBron James, conform unui sondaj efectuat in randul a 127 de jucatori din NBA si publicat, luni, de site-ul The Athletic. Jordan, de sase ori campion NBA, a primit 73 la suta din voturile celor 122 de jucatori care au rasuns la sondaj (cinci nu au dorit sa-si ofere parerea). Michael Jordan, cel mai bine platit sportiv din istorie. Cristiano Ronaldo îl depaseste pe Messi Pe locul doi s-a clasat LeBron James (11,9%), iar al treilea a fost Kobe Bryant (10,6%). Tot conform acestui sondaj, James Harden (Houston Rockets) este favorit pentru titlul de MVP in acest sezon, cu 44,3% din voturi, urmat de Giannis Antetokounmp ...