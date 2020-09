Jucatorii echipei HC Dobrogea Sud, blocati in Turcia, din cauza autoritatilor din Rusia. Iata motivul

HC Dobrogea Sud are programată în Rusia partida cu HC Victor, din turul 1 preliminar al Europa League la handbal. Meciul ar urma să aibă loc duminică, la orele 17.00.Formaţia din Constanţa a fost oprită pe aeroportul din Istanbul şi jucătorilor nu le-a fost permis accesul în avionul care trebuia să-i ducă la Rostov. Toţi jucătorii au fost testaţi pentru Covid 19.În meciul tur, HC Dobrogea Sud s-a impus cu scorul de 26 - 18.„Din cauza unor proceduri de care nu am fost anuntati cand am fost instiintati de protocolul acestei deplasari, nu am fost lasati sa zburam de la Istanbul catre Rostov. Viza de Rusia, testul COVID facut in tara si invitatia trimisa de clubul HC Victor n-au fost de ajuns pentru autoritatile din Turcia pentru a ne permite imbarcarea. ????Compania aeriana ne-a transmis ca HC Victor ar fi trebuit sa contacteze si Politia din Rusia, iar autoritatile rusesti sa trimita un document catre compania aeriana, prin care sa se arate faptul ca totul e in regula cu vizita noastra si ca ne permit intrarea in tara. In momentul in care reprezentantii companiei aeriene au contactat autoritatile rusesti, acestea au spus ca nu au nimic oficial din partea clubului HC Victor legat de deplasarea clubului nostru acolo. Astfel, cursa Istanbul - Rostov a plecat fara noi. ????Baietii au fost tinuti pe aeroport inca 4 ore din momentul in care ar fi trebuit sa decoleze spre Rusia, li s-a mai facut un rand de teste pentru coronavirus, iar in jurul orei 5 au fost dusi cu un autocar la 30 de kilometri de aeroport, pentru a se caza la un hotel. Acum, ei asteapta ca acel document din partea clubului HC Victor sa fie trimis catre autoritatile din Rusia si autoritatile sa confirme cu aeroportul din Istanbul, pentru ca noi sa putem pleca astazi spre Rostov cu urmatoarea cursa disponibila. ????Speram ca situatia sa se rezolve cat mai repede si vom updata aceasta postare in momentul in care primim informatii. Hai, Constanta! ????”, au transmis cei de la HC Dobrogea Sud.Sursă foto: Facebook.com/HC Dobrogea Sud