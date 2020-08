Jucatorul Iulian Carabela si-a prelungit contractul cu FC Farul: Abia astept sa inceapa meciurile oficiale“

“Sunt fericit că voi continua la Farul. Nu am stat prea mult pe gânduri când am primit propunerea a juca și în sezonul următor la Constanța. În vara am suportat o ușoară operație de menisc, dar sunt refăcut sută la sută și mă antrenez normal. Abia aștept să înceapă meciurile oficiale, mai ales că se anunță un sezon foarte spectaculos. Sunt multe echipe de tradiție care se vor lupta pentru primele locuri. Sperăm să facem mai mult decât în campionatul trecut, pentru că ne dorim să promovăm în Liga 1.



Cred că avem șanse destul de mari, pentru că suntem un grup unit, ne știm foarte bine și vrem să ducem Farul acolo unde îi este locul”, a spus Carabela.