Jucatorul Iulian Cristea, de la FCSB: 'Am meritat victoria. Ma bucur ca am reusit sa castigam'

Jucătorul Iulian Cristea a declarat, sâmbătă, că FCSB a meritat victoria în meciul cu Dinamo, scor 3-2, din etapa a VI-a a Ligii I, relatează News.ro.

"Mă bucur că am reuşit să câştigăm, zic că am meritat victoria. Nu ştiu dacă am fost trecut cu autogol, am încercat să deviez mingea, s-a lovit de mine şi asta este. Dar mă bucur că după perioada asta grea, cu această carantină, am reuşit să câştigăm. Am fost singurul jucător care a stat 16 zile în carantină. Am arătat că suntem o echipă şi un grup unit", a declarat Cristea.

Formaţia FCSB a învins echipa Dinamo, sâmbătă seară, pe Arena Naţională, scor 3-2 (2-2), într-un meci din etapa a şasea a Ligii I. Dinamoviştii au jucat în inferioritate numerică din minutul 75, când a fost eliminat Ismael Lopez Blanco. De la Dinamo a fost eliminat şi Răuţă, în minutul 90+1.

Au marcat Tănase ‘8, ’76 (penalti) şi Cristea ’17 pentru gazde, respectiv Borja Valle ’26 (penalti) şi Cristea ’42 (autogol) pentru Dinamo.