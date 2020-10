Judeţele Alba şi Cluj au fost introduse de autorităţile germane pe lista zonelor de risc epidemiologic din România, iar cei care vin din aceste zone sunt obligaţi să se autoizoleze, informează joi Ministerul Afacerilor Externe, relatează Agerpres. Potrivit MAE, la acest moment, alături de municipiul Bucureşti, 14 judeţe din România se află pe lista zonelor […] The post Județele Alba și Cluj, pe lista regiunilor cu risc pentru Germania (MAE) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.