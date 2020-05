Județele in care nu a murit nimeni de coronavirus. Zonele cu cele mai puține cazuri

Patru județe din România nu au înregistrat niciun deces din cauza coronavirusului, conform datelor oficiale. Acestea sunt: Brăila, Buzău, Harghita și Tulcea. Până acum, la nivel național, 1.097 de persoane au fost diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, […] The post Județele în care nu a murit nimeni de coronavirus. Zonele cu cele mai puține cazuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.