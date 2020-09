Judecarea apelului in dosarul "Colectiv", amanat de Curtea de Apel Bucuresti pentru 30 septembrie

Curtea de Apel Bucuresti a amanat vineri, 18 septembrie 2020, pentru data de 30 septembrie, judecarea apelului in dosarul Colectiv, in care au fost condamnati in prima instanta fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, functionari din primarie, patronii clubului, doi pompieri, pirotehnisti si reprezentatii unei firme de artificii.