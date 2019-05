Judecata in dosarul lui Oprescu, sub semnul intrebarii - Se decide daca dosarul se reia de la zero. Judecatoarea se pensioneaza

Pe 6 mai ar urma să aibă loc ultimul termen din dosarul în care este judecat Sorin Oprescu. În cazul în care, din diferite motive, dezbaterile nu vor avea loc luni, judecata se va relua de la zero, având în vedere că judecătoarea Iosefina Pârvu a anunțat că se va pensiona începând cu 1 iunie.

Deși dezbaterile au fost programate pentru 24 aprilie, termenul a fost amânat din lisă de procedură. Atunci, Iosefina Pârvu a lăsat la aprecierea avocaților dacă dosarul va fi soluționat de ea sau de un alt judecător.

"Schimbați judecătorul. (..) Un an de zile am făcut doar corespondenta cu SRI și DNA. Daca vreți să reluați dosarul de la zero, dvs decideți. Ce fac? Eu pe 1 iunie mi-am încetat calitatea de magistrat. Dosarul acesta este unul complex, nu uitați că nu îl am doar pe acesta. Pot da termen în continuare pentru prezenta d-lui Bengalici și il scoatem în pronunțare, daca nu mai aveți alte cereri. Urmatorul termen ar fi in mai", a spus judecătoarea.

Avocații prezenți în sala nu au fost de acord cu amânarea pentru ziua următoare, cerând un alt termen.

"Va dau termen mâine? Pe trei? In iunie? Pentru data de 8 mai ar trebui ca eu sa nu mai am de făcut nimic", a replicat judecătoarea.

Ulterior, magistratul a avut o discuție în contradictoriu cu avocatul unei părți, care a cerut recuzarea la termenul anterior, explicându-i acestuia că judecătorii nu au timp să analizeze în detaliu dosarele.

"Eu trebuie să iau supravegherile, sa iau mandatele sa pe controlez , eu nu pot sa decelez la acest moment care sunt pe mandatul din SRI care sunt pe mandatul din DNA. Daca e nulitate absolută sau relativă ce verific eu întâi? Conținutul transcrierii. Sunt decizii (nr. ale CCR) care se bat cap in cap. Decizia 26 trebuie luata paragraf cu paragraf pentru că ultimul paragraf te pune in dificultate. Admiteți că judele ar nevoie de timp că sa se pronunțe? Avocatul Mocanu a făcut aceste adrese. Am făcut adrese pentru echipa mixte și m-ați reclamat. Când ai cinci zile de ședințe consecutive, mai ai timp să citești ceva? Nu ignorați realitatea magistratului. Daca dau termen doua săptămâni, nu pot avea timp sa soluționez acest dosar", a spus magistratul.

Judecatorul urmeaza sa se pronunte privind excluderea unor interceptari din dosar.

"Pe cererile excludere a interceptărilor, video si audio, sunt 17 ce au făcut obiectul adresei SRI, urmează ca instanța de judecată să verifice. In volumul 7, fila 110 sunt puse cinci mandate, din care trei pe lista SRI și două pe lista DNA . Procese verbale pe transcriere nu fac nicio trimitere care și cum e mandatul. Singurul criteriu pe care îl am e sa scot toate încheierile prin care s-au autorizat, să raportez datele din încheieri cu datele din procesele verbale pe interceptări ca sa pot trage o concluzie apropiata de realitate. Judecatorul constată că este necesar ca cererile de constatare a nulității și înlăturare a acestora . Daca înlături, daca se admite, urmează că instanța să înlăture fizic aceste probatorii", a completat judecatorul.

În acest dosar, în 2016, judecătoarea a secretizat audierea denunțătorilor, la cererea lui Sorin Oprescu, fostul edil invocând că relatările presei obstrucționează actul de justiție.

În noiembrie 2015, procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Sorin Oprescu pentru luare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu şi constituire a unui grup infracţional organizat.

În aceeaşi cauză sunt judecaţi Bogdan Popa, fost şef al Administraţiei Cimitirelor, Cristian Stanca, fostul şofer al lui Oprescu, Mircea Octavian Constantinescu, fost şef al Direcţiei Economice din Primăria Capitalei, Ruxandra Mihaela Petroi Avasiloae, fost director al Centrului Cultural al Palatelor Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului, Florin Şupeală, fost director adjunct al Centrului, Claudiu Bengalici, administrator al unei societăţi comerciale, Ion Niţă şi Romeo Albu.

Potrivit informatiilor aparute in presa, Iosefina Pârvu este magistratul care a decis eliberarea lui Dan Voiculescu, anterior fiind cercetată disciplinar de două ori. În 2006, a fost cercetată de IJ pentru că a omis să dezbată si să se pronunte asupra arestării preventive într-un dosar de crimă organizată, un presupus interlop fiind eliberat, iar a doua oară pentru ca ar fi respins arestarea unor presupusi traficanți de droguri motivând că „stigmatul de drog pus cânepii industriale a făcut ca o ramură importantă a agriculturii să se afle acum în pragul dezastrului. Şi dacă la noi această plantă este considerată non-grata, UE este dispusă la a subvenţiona investiţii în realizarea culturilor de cânepa”.