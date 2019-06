Judecatoare: In DNA a funcționat, la ordinul lui Kovesi, o secție 'oculta' care ancheta magistrații

Judecătoarea Adina Daria Lupea, din Cluj, spune că în DNA funcționa o secție specială de anchetat magistrați, înființată de Laura Codruța Kovesi.

„Că tot se vorbește despre monstruoasă secție de anchetat magistrați, bau-baul democrației moderne, am și eu ceva de spus. Câți dintre dvs. știți că, fără știrea nimănui, pe căi ascunse, în DNA se înființase o secție specială de anchetat magistrați? Prin ordin al Codrutei. Secția asta ocultă a instrumentat dosare cu noi câțiva ani buni. Acum, dacă există o SIIJ (Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție) înființată în bază legii, unde oamenii sunt numiți de CSM , nu politic, ne inflamăm de parcă am descoperit gaura la macaroană. Păi asta funcționa deja, doar sub altă tutelă.

Asta de acum e de terorizat magistrați onești. Cealaltă ce era? Purgatoriu? O binecuvântare? Vreo minune care făcea ca un procuror de locală, cu 6 ani vechime, să ancheteze fapte de corupție la cel mai înalt nivel? Îl bântuia pe procurorul acela noaptea vreo fantomă care îi spunea care e diferență între legea circulației și Legea 78/2000 și se trezea iluminat, nu?

Până când vom împinge ipocrizia mai departe și vom acceptă că putem fi anchetați de procurori cu rang și funcție inferioare, în numele dreptei anticorupție? Procurori numiți prin interviu. Care la întrebarea ce faci dacă ți se respinge o propunere de arestare nu dai răspunsul corect: „Anchetez judecătorul!”? ești respins.

Ne deranjează cei cu 18 ani vechime și cu experiență. Desigur, aceia nu sunt ușor manipulabili.

În țara asta, meritocrația a devenit un lux? Cred că da. Doamnă Kovesi și-a câștigat rangul de procuror de ÎCCJ din procuror de parchet de tribunal în instanță. O instanță care nu a ținut seama de precedentul judiciar. Și cu un CSM care nu a declarat apel în cauză. Câți nu ați dori să fiți judecăți așa? ”, a scris judecătoarea pe pagina ei de Facebook.

Citește și: Ion Cristoiu: Guvernul este deja picat. Viorica Dăncilă să cheme preoții să exorcizeze PSD de prostie și securism