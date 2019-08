Judecatoarea Dana Girbovan și-a dat demisia din magistratura

Judecatoarea Dana Girbovan, de la Curtea de Apel Cluj, și-a dat demisia din magistratură. Anunțul l-a făcut chiar judecătoarea în această dimineață într-o postare pe facebook. “Azi, 26 august 2019, la ora 9.00, am inregistrat la Sectia pentru judecatori a CSM solicitarea de a se lua act de demisia mea din magistratura. In toata activitatea The post Judecătoarea Dana Gîrbovan și-a dat demisia din magistratură appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.