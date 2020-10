Judecatoarea Olimpia Crețeanu, marturie la SIIJ despre alegerile locale din Sectorul 1: Am vazut doar 2-3 saci legați și sigilați cum prevede legea (Antena 3)

Olimpia Crețeanu, judecătoarea locțiitoare în Biroul Electoral Sector 1, a spus la audierea sa de către Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) pe tema suspiciunilor de fraudare a alegerilor locale, că au fost „doar 2-3 saci legati si sigilati cu stampila sectiei de votat, asa cum prevad dispozitiile legale care reglementeaza acest lucru” si ca personal ar fi procedat la renumărarea buletinelor de vot chiar in aceeasi noapte, in prezenta membrilor BES 1 si a sectiei de votare.

Extrase din mărturie au fost difuzate, miercuri seară, la Antena 3: