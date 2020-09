Judecatoarea Viorica Costiniu, apel catre Orban dupa derapajul lui Rares Bogdan la adresa Renatei Weber: 'Nu tolerati aceste manifestari'

Judecătoarea Viorica Costiniu (retrasă din activitate), preşedintele de onoare al Asociaţiei Magistraţilor din România, semnează o scrisoare deschisă adresată premierului Ludovic Orban, în care îi solicită acestuia să ia atitudine după atacul injurios lansat de prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, la adresa Avocatului Poporului, Renate Weber.

Redăm integral textul scrisorii:

"Dle Prim- ministru, in sferele inalte ale politicii romanesti s-au cocotat personaje din toate partidele cu sau fara chemare sau vocatie de reali oameni politici. Ei definesc clasa politica romaneasca care nu are " clasa". Habarnisti care nu au,multi dintre ei, cunostinta despre statutul partidului din care fac parte, programul si strategia concepute cu amprenta mesajului distinct, diferentiat de alte partide sau grupuri,aliante dar care se intrec in spatiul public printr-un limbaj licentios.

Din gura politicienilor romani,inclusiv al presedintelui tarii,al parlamentarilor si a altor personalitati guvernamentale, etc inainte de argumente in discursul public se lanseaza tot felul de calificari, injurii,insulte, amenintari, cuvinte defaimatoare,calomnioase de parca a saracit limba romana de cuvinte.

Mesajul politicienilor certati cu morala,inclusiv cea politica daca ea mai supravietuieste, indeamna la lipsa de respect fata de autoritatile statului,a celor care le conduc si le reprezinta,indeamna,in mod josnic, la o conduita de derbedeu, de huligan care unui om de rand i se imputa imediat prin lege,prin morala si lipsa celor 7 ani de acasa.

Un oarecare moderator de tv ( Realitatea) prin imprejurari care nu-si gasesc explicatii in mediul public s-a urcat ca un tsunamii in varful conducerii partidului istoric in fruntea caruia va aflati ,s-a propulsat in arc de timp si locatie in fotoliul european si glasuie intr-un jargou care nu-l onoreaza si care rusineaza un partid, o tara .

Democratia ,intre altele, se defineste si prin mult invocata libertate de exprimare.

Ea nu se traduce insa in termenii unui limbaj de joasa speta, de atac verbal la adresa unei persoane cand nu are cuvintele la el cel care doreste sa se evidentieze .

Indiferent care este subiectul alegatiei jurnalistului devenit peste noapte parlamentar european ,vocabularul acestuia este sub orice critica,sarac dar colorat in expresii care nu-i fac cinste si care ne oripileaza.

Va cer dle Prim ministru, dupa ce veti lectura stirea care mi-a provocat o stare de sila fata de cum se desfasoara viata politica si in aceste vremuri, sa verificati veridicitatea acesteia si in cazul in care ea este reala sa sanctionati public si sa va delimitati de cel care, coleg de partid fiind, huiduie o autoritate a statului , conducerea acesteia .

Ma indoiesc ca inaintasii Dvs liberali s-ar mandrii cu astfel de persoane,( personalitati ar fi un eufemism) ,a caror conduita si mesaj nu depasesc limita inferioritatii educationale ,a unui spirit cultivat ,elevat cata vreme vocabularul politico- electoral al acestora se reduce la badaranii, injurii , calomnii cu vadita intentie de denigrare publica a celui vizat.

Aveti datoria ,va solicit public, in numele partidului istoric in fruntea caruia va aflati, sa cereti scuze publice dnei Renate Weber, Avocatul Poporului din Romania si in felul acesta sa aparati si imaginea partidului ,a vietii politice romanesti imbacsita de oratori care nu au cuvintele la ei probabil inca din vremea scolii, daca modul acestora de exprimare se rezuma doar la invective in dauna argumentelor obiective,pertinente pe subiectele abordate care le-ar face cinste daca le-ar si avea si sa mai fie si convingatoare.

Nu tolerati aceste manifestari ptr ca ele nu fac cinste nimanui,dar ignorarea lor da un vot de blam celor care avand cunostinta de ele le trec sub tacere.

Copiii nostrii au nevoie de repere,de valori in orice domeniu al vietii care sa le conduca pasii si nicidecum de aparitii spontane ,in functie de imprejurari si/ ori de interese care sa-i indrume azi sa injure ,maine sa....

Si ptr ei,dle Prim ministru va solicit sa reasezati lucrurile in matca bunului-simt, deficitar in domeniul politicului, sa va readuceti urgent politicienii la ordine ptr un comportament decent, respectuos, exemplu ptr toti cei care, indiferent de partid sau nuanta politica nu reusesc sa se deprinda prin limbaj si atitudine de periferia societatii.

In rest,numai de bine!"

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a lansat un atac extrem de dur la adresa Avocatului Poporului, Renate Weber, pe care o consideră vinovată de blocarea legii prin care se tăiau pensiile speciale. ”Aceasta nenorocita ordinara, agent de influența împotriva Statului Roman, numita de Dragnea și Tariceanu ca Avocat al Poporului, mizerabila care a BLOCAT aplicarea Legii prin care am tăiat pe 28 Ianuarie PENSIILE SPECIALE, prin sesizarea făcută la o Ccr in care 8 din 9 judecători sunt beneficiari de pensii speciale, continua ticăloșiilor!!!!”, scrie Rareș Bogdan pe Facebook.