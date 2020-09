Judecatoria Constanta. Solutia data de magistrati in cazul caporalului care pipaia copii pe plaja. Text integral

Admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria ConstanţaCazul caporalului din Constanța care, îmbărcat în costum de salvamar, și sub pretextul că învăța copiii să înoate, în apa mării, a facut deja înconjurul României.Dus la Judecătoria Constanța, cu mandat de propunere de arestare, magistrații din Completul DL3/P3 au luat măsura arestării preventive, conf art.223 NCPP.Iată, integral, soluția:Tip solutie: admite cerereaSolutia pe scurt: În baza art. 226 cod procedură penală admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa formulată în dosarul nr. 7567/P/2020. În baza art.224 C. proc. pen., art. 223 alin. 2 C.proc.pen. rap. la art. 202 alin. 1 şi 3 din C. proc.pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului M.P.-R., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de agresiune sexuală, prev. de art. 219, alin. 2, lit. c C.pen. şi ultraj contra bunelor moravuri, prev. de art. 375 C.pen, cu aplicarea art. 38, alin. 1 C.pen., pe o perioadă de 30 zile, cu începere de la data de 04.09.2020 şi până la data de 03.10.2020 inclusiv. In baza art. 230 C.p.p., dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă pe numele inculpatului.În baza art. 272 C.proc.pen. dispune avansarea sumei de 313 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, av. S.D. Gh. M., conform delegaţiei seria AV nr. 4646 din 04.09.2020, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 04.09.2020, ora 13,45.