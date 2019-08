Judecatorii au amanat validarea Congresului PSD

Viorica Dancila 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica Dancila a fost aleasa in Congresul PSD in functia de presedinte al PSD, dar alegerea s-a facut in baza unui nou statut al partidului, adoptat chiar in cadrul aceluiasi Congres. Conform legii, statutul partidului trebui validat de catre judecatori. Astfel, statutul PSD a ajuns pe masa judecatorilor de la Tribunalul Bucuresti, dar in data de 22 iulie aceasta cauza a fost amanata, informeaza Antena 3. In cursul acestei zile, judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au cerut acte suplimentare de la PSD si n-au dat nicio decizie in ceea ce priveste statutul partidului. Practic, la acest moment, Viorica Dancila nu este presedinte plin al PSD ci doar presedinte interimar, ca urmare a deciziei CEX ce ...