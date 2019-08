Judecatorii au respins externarea "teroristului" de la Universitatea "Al. I. Cuza" 

oliver stan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Individul acuzat ca ar fi incercat sa arunce in aer sediul Universitatii "Al.I. Cuza", din Iasi, nu se va intoarce deocamdata acasa. Astfel, astazi. magistratii din cadrul Judecatoriei Iasi au dispus mentinerea masurii internarii medicale in cazul lui Oliver Florin Stan. La unul dintre termenele cauzei, instanta a decis efectuarea unei anchete sociale, pentru a analiza daca se impune externarea acestuia. Oliver Stan a cerut in repetate randuri inlocuirea internarii medicale cu un tratament urmat acasa, dar a fost refuzat de judecatori. Oliver Stan, ieseanul care a vrut sa detoneze o bomba intr-o facultate, vrea sa fie eutanasiat: "Ii invidiez pe cei de la Auschwitz" Amintim ...