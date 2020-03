Judecatorii confirma rechizitoriul in dosarul mega-fraudei de la CNAS: Probele au fost legal administrate, procesul poate incepe

Curtea de Apel Bucuresti a decis ca procesul poate incepe in dosarul de coruptie in care au fost trimise in judecata 59 de persoane, printre care conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Casei de Asigurari de Sanatate a municipiului Bucuresti (CASMB) si functionari din aceste institutii, dar si 31 de firme de ingrijiri medicale.