Judecatorii CSM repun cauza pe rol in care este judecata disciplinar Cristina Tarcea

Astazi, 16 aprilie, sectia pentru Judecatori a CSM a decis, repunerea pe rol a cauzei in care este judecata disciplinar Cristina Tarcea, presedintele instantei supreme. "Constata ca exceptia nulitatii actiunii desciplinare motivata de incalcarea principiului repartizarii aleatorii a sesizarii are prioritate in raport de celelalte exceptii invocate de parata. Cu unanimitate, repune cauza pe rol in vederea suplimentarii probatoriului pentru solutionarea exceptiei nulitatii actiunii disciplinare motivata de incalcarea principiului repartizarii aleatorii a sesizarii", se arata in decizia CCR. Emotii pentru Cristina Tarcea. Astazi se decide soarta sefei ICCJ Termenul stabilit de judecatori este ...