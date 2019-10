Judecatorii Curtii Constitutionale, motivare privind acceptarea candidaturilor pentru cei respinsi de Biroul Electoral Central

CCR google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Judecatorii Curtii Constitutionale au inceput sa emita motivarile pentru acceptarea candidaturilor pentru cei respinsi de Biroul Electoral Central (BEC), in cursa prezidentiala. In motivarea admiterii candidaturii lui Alexandru Cumpanasu, judecatorii CCR arata ca atat Biroul Electoral Central, cat si judecatorii CCR nu pot efectua decat un ”control formal” si nu pot sa realizeze ”un control efectiv si real”. Practic, judecatorii Curtii Constitutionale sustin ca si in cazul candidaturilor admise s-a realizat doar un control formal si nu unul de fond. Explicatiile CCR pun sub semnul intrebarii toate listele de semnaturi pentru alegerile prezidentiale, iar judecatorii solicita Parlamentului s ...