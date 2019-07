Judecatorii Curtii de Apel au decis: Fostul prorector al Academiei de Politiei ramane sub control judiciar

ciocan judecata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au hotarat ca Petrica Marcoci, fostul prorector al Academiei de Politie, sa ramana sub control judiciar, pentru instigare la santaj. Instanta i-a permis lui Marcoci sa reia activitatea didactica, in afara sediului Academiei din strada Aleea Privighetorilor. Totodata, instanta a hotarat ca acesta sa isi continue activitatea didactica, in afara perimetrului Academiei de Politie. Acesta isi poate desfasura activitatea in alte institutii din cadrul Academiei, cu exceptia celor aflate pe strada Aleea Privighetorilor. Minuta instantei arata ca se ,,desfiinteaza in parte ordonanta mentionata, in sensul modificarii obligatiei prevazute de art. 215 alin. 2 lit. ...