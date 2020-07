Judecatorii exclud interceptarile realizate de SRI in dosarul Carpatica, in care sunt judecati sotul sefei DIICOT si Angela Toncescu

Tribunalul Bucuresti a a constatat luni seara, 20 iulie, nulitatea absoluta a interceptarilor convorbirilor si comunicarilor telefonice, efectuate in baza unor mandate pe siguranta nationala (MSN) sau mandate de supraveghere tehnica (MST), in dosarul carpatica, in care sunt judecati, printre altii, fostul presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Carpatica Asig Angela Toncescu si Dan Hosu, sotul procuror-sef adjunct al DIICOT Giorgiana Hosu (foto).